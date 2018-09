Arrestato a Marghera per spaccio a minorenni: "Ma serve anche l'attenzione delle famiglie"

La polizia locale ha arrestato in flagrante nel tardo pomeriggio di sabato, a Marghera, un 26enne senegalese accusato di spaccio di droga a minorenni. Il pusher, dopo aver trascorso 2 notti nella camera di sicurezza del Comando, è stato trasferito lunedì al carcere di Santa Maria Maggiore in attesa dell'udienza di convalida del Gip.

Famiglie

Sull'accaduto è intervenuto l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini: "Ringrazio le donne e gli uomini della nostra polizia locale per aver tolto dalle strade una persona pericolosa che non si è fatta scrupoli ad agganciare dei ragazzini, e delle ragazzine, per vendere loro la droga - ha dichiarato -. Negli ultimi giorni abbiamo intensificato i controlli e la presenza della Municipale a Marghera, in uniforme e in borghese. Chiediamo attenzione anche alle famiglie e alle persone vicine ai giovani: serve una maggiore consapevolezza sui rischi che le nuove generazioni corrono".

L'arresto

Le manette sono scattate durante i controlli disposti dal Corpo nella zona di piazza Sant'Antonio, perlustrata da pattuglie in divisa e in borghese, con l'apporto anche dell'unità cinofila. Il 26enne è stato visto accettare dei soldi da parte di 1 ragazzino e 2 ragazzine di 15 anni (le cui famiglie in seguito sono state avvisate dell'accaduto dalla polizia locale, che ha riaffidato i minorenni ai propri genitori) in cambio di hashish, e una volta fermato ha cercato di scappare tra i palazzoni compresi tra piazza Sant'Antonio, via Rossarol e via Toffoli, dove materialmente è stato bloccato e ammanettato.

La nazionalità

Addosso allo spacciatore, al termine della perquisizione, sono state sequestrate 20 barrette di hashish e 3 dosi di cocaina. Gli agenti hanno messo in trappola il fuggitivo cinturando la zona e perlustrandola metro dopo metro. "Il fatto che l'arrestato sia di nazionalità senegalese è una novità assoluta per la Città - dichiara il commissario capo della polizia locale, Gianni Franzoi - è un elemento su cui indagheremo".