"Sono amico di tuo figlio" e riesce a entrare in casa: ma stavolta è l'anziano a incastrarlo

I carabinieri stavano perlustrando la zona anche per prevenire questo tipo di reati, cosicché sono riusciti a intervenire in pochissimo tempo e a bloccare in flagrante il ladro che, nella tarda mattinata di sabato, aveva messo nel mirino l'abitazione di un 90enne chioggiotto. Con ogni probabilità non si trattava del primo colpo orchestrato allo stesso modo: sul punto sono in corso indagini dei militari dell'Arma.

Il colpo stavolta va a vuoto

Tutto inizia quando un 34enne della città clodiense suona il campanello all'anziano, residente in calle Gallia. Si presenta come un amico del figlio e, in questo modo, riesce a vincere le iniziali diffidenze dell'inquilino. Una volta messo piede nell'abitazione per lui il più sembrava fatto: il portafoglio era sul tavolo e sarebbe bastato poco per mettere le mani sui soldi senza dare nell'occhio. Non è stato così: il 90enne con la coda dell'occhio ha visto che l'ospite gli aveva rubato 100 euro e, con una scusa, ha cercato di allungare la sua permanenza nell'abitazione. Nel frattempo è riuscito a chiamare il 112, spiegando (anche se la telefonata all'inizio non sembrava molto chiara) che c'era bisogno di un intervento urgente.

Ladro ai domiciliari

I carabinieri del radiomobile in pochi minuti si sono portati sul posto, riuscendo a bloccare in flagranza di reato l'intruso. Al termine degli accertamenti per il 34enne sono scattate le manette: è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.