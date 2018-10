Si apposta ubriaco fuori dalla casa di un debitore, poi aggredisce i carabinieri

Si è presentato ubriaco a casa di un debitore pretendendo i suoi soldi. Dopodiché, all'arrivo dei carabinieri, li ha presi a male parole finendo in arresto. La richiesta di aiuto ai militari è arrivata la sera del 3 ottobre. A chiamare era un uomo di Borgoricco (Padova), asserragliato in casa per difendersi da un impresario veneziano, un 39enne di Santa Maria di Sala con qualche precedente alle spalle: quest'ultimo era arrivato davanti al cancello del padovano per avere del denaro, che l'altro gli doveva per alcuni lavori non ancora pagati.

Le violenze

Arrivati sul posto, i carabinieri lo hanno trovato aggrappato al cancello, visibilmente sotto l'effetto dell'alcol. Irremovibile, ha rifiutato di staccarsi e di fornire i documenti, insultando gli uomini in divisa. Al secondo richiamo si è scagliato contro di loro, spingendoli e cercando di colpirli prima di essere bloccato. In caserma ha continuato il suo "show", fortunatamente senza ferire nessuno ma guadagnandosi un arresto per resistenza e oltraggio. Dopo una nottata passata nelle camere di sicurezza a smaltire la sbronza, giovedì mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida con rito direttissimo.