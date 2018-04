Molesta i clienti e si scaglia contro gli agenti: arrestato in campo Santa Margherita

Completamente fuori controllo, si scaglia contro l'addetto alla vigilanza e contro i poliziotti, dopodiché scattano le manette. Nottata decisamente fuori dall'ordinario per un 40enne moldavo senza fissa dimora che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in campo Santa Margherita. Gli agenti delle volanti sono intervenuti per riportare la calma dopo che un avventore nei pressi di un bar del campo si stava comportando in maniera molesta nei confronti dei passanti.

Si è scagliato contro gli agenti

Giunti sul posto, gli operatori hanno cercato di convincere l'uomo a mantenere un certo contegno, ma per tutta risposta quest'ultimo si è steso sui gradini di un ponte. Richiamato alla calma, l'uomo ha scagliato contro gli uomini in divisa la propria borsa, tentando di colpirli. Per "l'attacco" è caduto a terra l'apparato radio e il distintivo dell'addetto alla sicurezza.

Le manette

A quel punto il facinoroso è stato immobilizzato e accompagnato in questura. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa della direttissima.