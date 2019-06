Arrestato il presunto violentatore della discoteca di Marghera: ha 15 anni

C'è un responsabile della presunta violenza sessuale avvenuta all'esterno della discoteca Molocinque nella notte tra il 19 e il 20 maggio. Le indagini sono iniziate subito dopo la denuncia sporta dalla vittima, una ragazza di 18 anni la quale era si era presentata al pronto soccorso di Mestre e, assieme ai genitori, aveva raccontato l'episodio.

Violenza sessuale

Il personale della squadra mobile, coordinato dalla procura presso il tribunale dei minori, ha individuato il presunto autore della violenza pochi giorni più tardi: gli investigatori hanno arrestato un quindicenne del posto che, oltretutto, annovera altri precedenti di polizia commessi in concorso con coetanei. A contribuire alle indagini c'erano anche le registrazioni delle telecamere del locale, che avevano inquadrato i momenti in cui i giovani si stavano appartando. Questa notte il quindicenne è stato arrestato dalla polizia, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, e portato al penitenziario di Treviso.

Baby gang

Nei giorni scorsi sono state inoltre aggravate dal gip del tribunale dei minori le misure cautelari di due degli adolescenti coinvolti nell’operazione di contrasto alle baby gang: il giovane arrestato con 200 grammi di marijuana in casa, che inizialmente aveva avuto gli arresti domiciliari, è stato portato in comunità. Un altro, presunto responsabile di tentata rapina ai danni di un bengalese per strada a Mestre, è stato invece trasferito dalla comunità al carcere: il giudice ha deciso così a causa della cattiva condotta tenuta nella struttura d’accoglienza.