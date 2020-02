Un pensionato arrestato nuovamente per violenza sessuale su minorenne

Era stato già finito in manette a fine giugno per violenza sessuale continuata nei confronti della figlia della ex moglie, quando la vittima era ancora minorenne. Ora Raffaele Livieri, 69enne pensionato di Mira, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della tenenza locale perché destinatario di un ordine di esecuzione per condanna definitiva, emesso dalle esecuzioni penali dalla procura della Repubblica di Venezia.

Per quei reati, commessi tra il 1994 e il 2007, deve scontare una pena di poco più di sei anni. In considerazione della non più giovane età, è stato posto ai domiciliari. L'uomo è pregiudicato e in passato, negli anni Novanta, era stato anche arrestato assieme ad altri per detenzione di armi ed esplosivi.