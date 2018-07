Scoperti a scassinare le auto dei bagnanti parcheggiate a Bibione, coppia in arresto

Doppio arresto eseguito dalla polizia locale di Bibione a pochi passi dalla spiaggia. Le manette sono scattate per G.B., 37 anni, e S.H. 32 anni, entrambi di Udine. Tutto è iniziato quando, nel pomeriggio di sabato, una pattuglia in borghese ha intercettato un’auto che transitava lentamente vicino ad altre macchine in sosta nel parcheggio di via del Mare, accesso principale per la spiaggia libera. L’uomo è stato visto scendere dalla macchina e ha iniziato, fingendosi un bagnante con asciugamano e stuoia, ad osservare con un'attenzione sospetta i veicoli parcheggiati.

Furto

A un certo punto ha scelto il proprio obiettivo: si è fermato dietro un furgone e ne ha forzato la serratura del portellone posteriore, dopodiché si è introdotto nell'abitacolo alla ricerca di refurtiva, portandosi via poche decine di euro. Intanto la donna faceva da palo, controllando l’eventuale arrivo di proprietari o testimoni. Dopo un altro tentativo andato a vuoto, i malviventi si sono allontanati. Ad attenderli al varco, però, c'erano tre pattuglie della polizia locale.

Condanna

"I due sono stati tratti in arresto e subito immobilizzati e trasferiti nella cella di sicurezza del Comando", spiega il dirigente della Municipale, Andrea Gallo. Per entrambi il giudice lunedì mattina ha emesso una condanna; 10 mesi all’uomo e otto mesi alla ragazza per furto pluriaggravato e detenzione di arnesi da scasso. Appena nei prossimi giorni sarà emesso il mandato di carcerazione per loro si apriranno porte del carcere di Pordenone.