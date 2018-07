Spacciava sul territorio da almeno 3 anni, pusher 28enne ristretto ai domiciliari

Era stato arrestato a marzo per spaccio di sostanze stupefacenti nel Comune di San Donà e poi rilasciato, ma ora la sua posizione si è aggravata. I militari dell'Arma locali, infatti, a seguito di ulteriori approfondimenti, hanno potuto appurare come l'attività di F.I., 28enne pregiudicato di nazionalità marocchina, si fosse assestata nel territorio continuativamente nel corso del triennio 2016-2018. Di qui è nata la misura cautelare dei domiciliari emessa dal Tribunale di Venezia ed eseguita dagli stessi carabinieri.

Resistenza all'arresto

Nel corso delle operazioni di perquisizione nell'abitazione dell'uomo, la compagna, un'italiana del posto, è stata denunciata per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, dal momento che avrebbe tentato in ogni modo di opporsi all'applicazione della misura nei confronti del convivente. La donna, inoltre, è stata anche segnalata all'autorità prefettizia per il possesso di alcune dosi eroina per uso personale.

Denunce per ricettazione

Nel corso dei servizi sul territorio, i militari dell'Arma hanno anche denunciato per ricettazione un cittadino macedone di 46 anni residente a San Donà, trovato in possesso di una bicicletta rubata qualche giorno prima, e un 60enne trevigiano, trovato in possesso di un autocarro privo di targa rubato 20 anni prima nel Padovano.