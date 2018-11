A Venezia chili di droga dalla Spagna: maxi blitz all'alba, arresti e perquisizioni

Imponente operazione antidroga dei carabinieri di Venezia tra Italia, Spagna e Austria per l'arresto di venti persone appartenenti ad una organizzazione di italiani, moldavi, ucraini e albanesi. L'imponente blitz è scattato all'alba del 20 novembre. In corso anche il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, per un valore di circa un milione di euro.

L'indagine, svolta tra aprile 2017 e aprile 2018, ha portato a scoprire un gruppo ben strutturato e dedito all'importazione dalla Spagna di chili di droga da smerciare nell'hinterland veneziano, anche vicino alle scuole e nei parchi. Il blitz dell'operazione, denominata "Indoor" è scattato all'alba e ha visto la partecipazione di decine di carabinieri e agenti della polizia locale e di unità cinofile e l'impiego di un elicottero del Nucleo di Belluno.

All'alba i militari e gli agenti hanno raggiunto le abitazioni degli indagati per eseguire le ordinanze di custodia cautelare chieste dalla procura veneziana e firmate dal gip. L'operazione è stata coordinata sul campo dal tenente colonnello Emanuele Spiller, comandante del Reparto operativo di Venezia, e dal maggiore Emanuele Leuzzi, comandante del Nucleo investigativo dell'Arma. Il blitz ha impiegato più di cento carabinieri (Battaglione di Mestre, carabinieri cinofili di Padova e polizia locale di Mira e Venezia con le rispettive unità cinofile). Contemporaneamente il blitz è scattato anche a Padova, Treviso e Vicenza e in Spagna e Austria.