Eroina in macchina, spinelli e metadone in casa: due arresti

In auto nascondevano un sacchettino con 30 grammi di eroina, a casa di uno di loro c'erano anche tre spinelli all'interno della confezione per le sorprese degli ovetti di cioccolato, una boccetta di metadone e del denaro in contanti.

E' scattato l'arresto per due uomini di Caorle, un 34enne e un 41enne che sono stati fermati nella tarda mattinata di domenica da una pattuglia dei carabinieri per un controllo stradale. i due si sono mostrati nervosi di fronte agli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo. Entrambi si trovano agli arresti domiciliari.