Calci e pugni per il portafoglio: rapinatore in carcere

Si è presentato stamattina negli uffici della questura di Venezia per le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno. Dalla banca dati, però, è saltato fuori che H.A., 42enne cittadino del Bangladesh, risultava destinatario di ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano per una pena di 2 anni e 6 mesi in relazione al reato di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento, in concorso. I fatti risalgono al dicembre del 2012, quando, in un quartiere del capoluogo lombardo, l'uomo, assieme ad altre quattro persone, aggredì violentemente un connazionale con calci e pugni per rubargli il portafoglio. Il bottino fu di 27 euro e un cellulare. Il rapinatore è stato portato al carcere di Venezia.

Espulsione

Ieri pomeriggio, invece, un equipaggio delle volanti è intervenuto al Lido di Venezia su segnalazione di una lite tra condòmini. Identificati i litiganti, è emerso che uno dei due, privo di documenti, era S.N., 27 anni, tunisino già espulso nel 2018 con accompagnamento aereo nella nazione di origine. Avendo violato il divieto di rientro è stato arrestato e sottoposto a direttissima, quindi condannato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa). Il giudice ha rilasciato il nulla osta per l’espulsione.

Ladra scoperta in azione

Un arresto pure a Venezia, sul ponte San Maurizio, grazie a due turiste russe che, accorgendosi di una ladra intenta a derubarle, l'hanno bloccata e consegnata alla polizia. La donna, romena di 55 anni, aveva a carico un ordine di carcerazione risalente al 2011 e vantava svariati precedenti per furto. È stata quindi condotta al carcere della Giudecca.