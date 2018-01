La raffica di arresti contro la 'Ndrangheta: in manette anche un margherino e un veneziano

Nella maxi operazione dei carabinieri del Ros contro la 'Ndrangheta, con ben 169 arresti tra Italia e Germania, figurano coinvolti anche due cittadini legati al territorio veneziano. In manette sono finiti anche M.G., presidente del Mogliano calcio, 55enne originario di Venezia, e A.G., 48enne nato a Monaco di Baviera ma residente a Marghera. L'operazione, denominata Stige, è scattata all'alba di martedì con la collaborazione del Ros e del Comando provinciale dell'Arma di Crotone.

Raffica di arresti

Gli arresti sono stati eseguiti in diverse regioni italiane e in Germania, al termine di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro. Al centro dell’inchiesta le attività criminali della cosca Farao-Marincola, una delle più potenti della Calabria, con ramificazioni anche nel Nord e Centro Italia (in particolare Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia) e in Germania.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x589649ed)

Gli interessi della cosca

Dall'accoglienza ai migranti alla fornitura di vino e preparati per la pizza a ristoranti in Germania, dal taglio di alberi al turismo, dalla vendita del pescato dei porti di Cirò Marina e Cariati (Cosenza) alla raccolta e riciclo di materie plastiche e rifiuti solidi urbani. Niente sfuggiva alla mire fameliche della cosca Farao-Marincola di Cirò Marina che andava a braccetto con la politica e si avvaleva di imprenditori compiacenti, se non collusi. Secondo gli inquirenti, nel caso di rappresentanti delle istituzioni locali coinvolti, si delineerebbero linee guida diverse rispetto al passato: non più politici che vanno a chiedere il voto alle cosche in cambio di favori, ma veri e propri uomini delle 'ndrine fatti eleggere per tutelare gli interessi economici dell'organizzazione.