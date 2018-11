Droga in autobus di linea e auto di lusso, i dettagli della maxi operazione | VIDEO

Maxi operazione coordinata dai carabinieri di Venezia che nella mattinata di martedì ha portato all'arresto di 20 persone, di cui 3 in carcere, 9 ai domiciliari e 6 con obbligo di dimora, per traffico internazionale di sostanza stupefacente in concorso. L’indagine nasce a seguito di alcuni sequestri di marijuana effettuati anche nei pressi delle scuole dalla polizia locale di Mira e dai carabinieri della locale tenenza. Tutti i dettagli --> https://bit.ly/2Q9CClM