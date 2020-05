Un etto di cocaina e 15 mila euro in contanti: 4 arresti

Quattro arresti, più di cento grammi di cocaina e quasi quindicimila euro in contanti sequestrati: sono i risultati di un’operazione conclusa nel tardo pomeriggio di venerdì dagli agenti del commissariato della polizia di Stato di Chioggia. Tutto è iniziato con un episodio avvenuto sotto gli occhi di un poliziotto, durante un controllo del territorio, che ha assistito a una cessione di sostanza stupefacente da una donna a un uomo.

Quest’ultimo, avvicinato, era in possesso di circa mezzo grammo di cocaina. La donna è stata seguita e poi raggiunta dagli agenti mentre si trovava insieme al compagno e altre due persone. Al momento del controllo hanno iniziato ad agitarsi e hanno opposto resistenza, anche fisica, nei confronti degli operatori: sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Sottoposto a perquisizione l’appartamento della donna e del compagno, dove sono stati sequestrati 102 grammi di cocaina e quasi 15 mila euro in contanti, oltre a materiale utilizzabile per confezionare le dosi. I due sono finiti in manette per spaccio; l’uomo ai domiciliari, la donna con obbligo di firma.