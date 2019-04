Minacce per estorcere 100 mila euro. Tre arresti, di cui uno nel Veneziano

Nei giorni scorsi, a Torino e a Venezia, il nucleo investigativo dei carabinieri di Torino ha notificato 3 provvedimenti di custodia in carcere, emesse dal gip del tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di altrettante persone lì residenti, tutti con precedenti di polizia, responsabili di tentata estorsione aggravata in concorso, per il recupero, illegittimo, della somma di 100 mila euro. Uno di loro, da circa un mese, aveva trovato lavoro nel Miranese dove è stato raggiunto.

Il fatto

Le investigazioni, condotte tra ottobre 2018 e gennaio 2019, coordinate dalla procura di Torino, hanno permesso di accertare la tentata estorsione commessa mediante ripetute minacce, appostamenti, incontri e comunicazioni telefoniche, finalizzata a ottenere la somma. Il titolare di un’impresa edile, di origini calabresi, ritenuto mandante dell’estorsione, nonostante una pregressa causa civile, terminata il 4 luglio 2017, che sanciva l'illegittima pretesa della somma, richiesta in aggiunta al pagamento di lavori di restauro effettuati su un immobile di proprietà di una società riconducibile alla vittima, si è rivolto a due calabresi con precedenti penali, incaricandoli di riscuotere (con minacce pesanti) il denaro, indebitamente preteso e mai ottenuto, con più azioni estorsive tra luglio e novembre 2018.