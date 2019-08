Rubano il portafoglio al turista, poi scappano: arrestati 2 borseggiatori

Sono stati bloccati mentre cercavano di allontanarsi dopo aver messo a segno il furto. La polizia locale di Venezia, nella giornata di ieri, si è imbattuto in due cittadini di nazionalità romena già noti per precedenti specifici e per un fatto di sangue accaduto a piazzale Roma lo scorso marzo. L'intuito degli agenti ha fatto centro: dopo un breve pedinamento, infatti, hanno visto la coppia rubare il portafoglio custodito in un marsupio di un turista polacco appena salito su un autobus a piazzale Roma. I malviventi hanno quindi cercato di scappare, ma sono stati subito bloccati e arrestati.

In arresto

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre i borseggiatori sono comparsi stamattina davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto condannandoli a un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno.