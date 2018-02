Colta in flagrante a borseggiare un passeggero, arresto nel bus a piazzale Roma

Mischiata tra le migliaia di persone in arrivo in laguna nell'ultimo fine settimana del Carnevale, andava a caccia di refurtiva sfruttando la ressa nel tentativo di passare inosservata. Solo che negli autobus dell'Actv in movimento tra Mestre e Venezia c'erano anche gli agenti del servizio sicurezza urbana della polizia municipale, per l'occasione vestiti in abiti borghesi.

Bloccata mentre rubava

Così per una donna di 50 anni di nazionalità romena è scattato l'arresto: è stata osservata e colta in flagrante mentre, a bordo di un mezzo della linea 2, cercava di derubare un altro passeggero, 45enne. Gli agenti l'hanno presa letteralmente con le mani nel sacco mentre il bus stava transitando a piazzale Roma. Il tutto verso le 18.30 di sabato, davanti agli altri viaggiatori presenti e per il sollievo della persona vittima del furto, che si è vista restituire il maltolto.