Fermata mentre fruga nella borsa di una turista: borseggiatrice in manette

Segnalata a più riprese negli ultimi giorni, era riuscita sempre a farla franca. Ieri pomeriggio, però, una borseggiatrice bulgara di 32 anni è finita nella rete degli agenti del nucleo operativo della polizia locale di Venezia, mentre si trovava in zona Frezzeria. Per lei sono scattate le manette.

Sorpresa in flagrante

La donna è stata intercettata dagli agenti in zona Bacino Orseolo, mentre si accodava ad un folto gruppo di turisti. È stata fermata proprio mentre frugava nello zaino di una turista toscana. La borseggiatrice era già stata fermata per lo stesso reato nel 2018 e aveva a suo carico un divieto di dimora nel Comune di Udine valevole fino al 2022. Dopo avere trascorso la notte in camera di sicurezza, la donna è stata portata questa mattina davanti al giudice per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima, al termine del quale è stata condannata a 1 anno e 4 mesi di reclusione.

«Attenzione sempre alta»

«L'attenzione della polizia locale sui fenomeni predatori, - ha dichiarato il commissario capo Gianni Franzoi - che lo scorso anno ha portato all’arresto di 40 persone, continuerà a rimanere alta».