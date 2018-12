Ricercato per spaccio: latitante internazionale arrestato in un hotel di San Marco

Rintracciato in una stanza d'albergo e portato in carcere. Verso le 7.30 di ieri i poliziotti delle volanti hanno arrestato, in un hotel di San Marco a Venezia, un peruviano di 43 anni risultato destinatario di provvedimento di cattura internazionale. L'uomo deve rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti, reato per cui, nel novembre 2013, la Sala penal nacional del Perù aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento ai fini estradizionali.

L’arresto è stato eseguito in seguito ad una segnalazione giunta al 113 della questura di Venezia, che ha fatto scattare l’alert relativo alle persone ricercate in campo internazionale. Gli agenti delle volanti, dopo aver individuato l’hotel in cui l'uomo stava pernottando, lo hanno raggiunto nella sua camera e quindi, dopo gli accertamenti di rito, accompagnato in carcere.