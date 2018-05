Piante di marijuana coltivate nella serra, un pensionato finisce in arresto a Cavarzere

Una coltivazione di marijuana in serra. Nella mattinata di lunedì, a Rottanova, i carabinieri della stazione di Cavarzere hanno tratto in arresto in flagrante un 62enne pensionato del luogo, incensurato, ritenendolo colpevole del reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Arresto

Nel cortile dell'abitazione, infatti, è stata individuata una serra con 15 piante di marijuana, alte mediamente un metro, nonché 42 grammi della stessa sostanza già essiccata, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari e condotto la mattina seguente al tribunale di Venezia, dove è stato condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa.