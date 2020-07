Pusher colto sul fatto in manette, sanzionato il cliente

Aveva appena venduto un ovulo di cocaina. Gli agenti della polizia locale lo hanno colto sul fatto e lo hanno arrestato. È accaduto ieri, sabato 4 luglio verso le 4 del pomeriggio in piazzale Giovannacci a Marghera. In manette un cittadino nigeriano 32enne.

L'ovulo nascosto in bocca

A intervenire sono stati gli uomini del nucleo operativo di sicurezza urbana. Durante una perlustrazione del territorio hanno concentrato l'attenzione sull'uomo dal fare sospetto, che senza alcun motivo apparente continuava a rimanere fermo su una panchina incontrando diversi possibili clienti. A un certo punto il pusher, richiedente asilo, è stato avvicinato da un uomo di mezza età che ha ricevuto l'ovulo. Il pusher fino a poco prima lo aveva nascosto in bocca. Poi ha ricevuto una banconota.

La sanzione al cliente

Gli agenti hanno fermato l'acquirente a debita distanza e gli hanno sequestrato la dose di cocaina. Lo spacciatore è stato bloccato, nonostante opponesse resistenza, e ammanettato. Al termine degli accertamenti è finito in camera di sicurezza al comando della Municipale in attesa di comparire, lunedì, davanti al giudice per la direttissima. L'acquirente, di Mestre 48 anni, è stato sanzionato con 450 euro e gli è stato notificato il daspo urbano da Marghera per 48 ore.