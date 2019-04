Cocaina in auto e in casa: 60enne di Campagna Lupia in manette

È stato sorpreso con addosso due dosi di cocaina, per un totale di circa 1,1 grammi. A seguito di perquisizione domiciliare, i militari dell'Arma di Campagna Lupia hanno trovato altri 71 grammi di stupefacente, facendo scattare le manette ai polsi ad un 60enne residente in paese.

L'arresto

Tutto è partito a seguito di un normale posto di blocco. Il comportamento anomalo del conducente ha spinto i carabinieri ad analizzare bene la situazione, procedendo con la perquisizione di rito. Dalla quale è emerso, per l'appunto, il possesso della cocaina. Lo stupefacente, nonché i 200 euro in contanti di cui era in possesso l'uomo, sono stati posti sotto sequestro. A seguito del processo per direttissima di ieri, il giudice ha convalidato la misura precautelare.