In casa due chili di cocaina: arrestato

Quando ha aperto il marsupio per estrarre il documento d'identità non è stato attento. Dal borsello sono spuntati due «sassi» che hanno insospettito gli agenti. Erano due involucri che contenevano un etto di cocaina ciascuno. Abbastanza per far scattare una perquisizione domiciliare durante la quale la polizia ha trovato altri due chili di droga.

E' stato arrestato domenica D.A., cittadino albanese di Marghera, fermato per un controllo da parte di una volante mentre passeggiava in via Pisanelli, verso via Beccaria. L'uomo, incensurato, in casa aveva anche il kit per confezionare le dosi. E' stato accompagnato in carcere.