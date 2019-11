Cocaina fuori dal locale e in casa: coppia in manette a Mirano

Sono stati sorpresi con addosso cocaina, in casa avevano altra "polvere bianca" e marijuana. Per il 48enne F.D. e la compagna, T.L. di 43 anni, ieri sera sono scattati le manette e il sequestro di tutto lo stupefacente rinvenuto.

Coppia in possesso di cocaina

I militari dell'Arma di Mirano, coadiuvati dalle unità cinofile della polizia locale, hanno controllato la coppia all'esterno di un locale pubblico di via Matteotti a Mirano. Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina piuttosto consistente, ragion per cui i carabinieri hanno deciso di proseguire l'ispezione anche presso il proprio domicilio. All'interno dell'abitazione la coppia nascondeva circa 40 grammi di cocaina, nonché 42 di marijuana. Oltre a tutto l'occorrente per il taglio, la pesatura e la preparazione delle dosi per lo spaccio e una pistola scacciacani priva del sigillo rosso. Il quantitativo di droga trovato ha fatto subito presagire ai militari che l'attività illecità dei due fosse piuttosto fiorente.

L'arresto

A quel punto l'uomo e la donna sono stati arrestati, mentre tutto il materiale trovato è stato posto sotto sequestro. L'operazione dei carabinieri conclude, almeno parzialmente, una serie di attività a contrasto dello spaccio di stupefacenti nel Miranese, che negli ultimi tempi ha permesso di stringere le manette ai polsi a diversi spacciatori attivi in pieno centro, tutti con un giro d'affari più che discreto.