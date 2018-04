Trovato con gli ovuli di cocaina in pancia, corriere arrestato dai carabinieri a Dolo

Un corriere dedito al commercio di droga scoperto in flagrante e arrestato. Avrebbe adottato uno dei sistemi più rischiosi per trasportare droga, ingerire gli ovuli per risultare "pulito" ad eventuali controlli. Ma i carabinieri di Dolo, che stavano tenendo d'occhio da un po' il sospetto pusher, lo hanno comunque incastrato. Si tratta - come riporta La Nuova Venezia - di un 38enne nigeriano, fermato martedì pomeriggio dai militari dell'Arma impegnati in pattugliamenti nel territorio della Riviera del Brenta.

Arresto

Gli uomini in divisa sapevano che il 38enne poteva avere della droga in corpo. Così lo hanno accompagnato all'ospedale, sottoponendolo a una radiografia che ha rivelato ciò che nascondeva in pancia: numerosi ovuli di cocaina per un totale di 17 grammi di sostanza. Un "carico" pericoloso, perché in caso di rottura il corriere rischia anche la morte per overdose. A quel punto gli involucri sono stati fatti espellere e per l'uomo è scattato l'arresto in attesa del processo di convalida. Proseguono le indagini con l'obiettivo di accertare se lo spacciatore appartenga ad un "giro" più ampio.