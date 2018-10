Ubriaco nelle vie del centro, doveva essere ai domiciliari: arrestato

Trovato per strada e arrestato dai carabinieri. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima delle 2. Protagonista un 53enne italiano di San Donà che si trovava nel centro di Noventa di Piave, evidentemente ubriaco, mentre avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per reati commessi in precedenza. Bloccato dai militari del nucelo operativo radiomobile, è finito in manette per essere evaso e ha passato la notte in camera di sicurezza. Stamattina si è celebrata la direttissima, durante la quale il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato il procedimento al 17 ottobre. Nel frattempo l'uomo è stato riammesso ai domiciliari, che sta scontando in una casa di accoglienza di Campalto.