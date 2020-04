Condannata per un furto a Venezia, 51enne portata in carcere

Condannata per un furto commesso a Venezia nel 2015, è stata rintracciata dai carabinieri del Norm di Mestre e condotta in carcere, dove dovrà scontare una pena residua di 4 mesi.

In carcere

La donna, V.S., 51enne di origine ucraina, si trovava nei giardini pubblici di piazzale della Concordia di Marghera, per altra in via del tutto ingiustificata, viste le restrizioni imposte per l'emergenza covid-19. Condotta presso gli uffici della compagnia, al termine delle formalità di rito la donna è stata portata al carcere femminile della Giudecca.