Fermata per un controllo, l'auto puzza di marijuana: arrestata

Quando i carabinieri l'hanno fermata per un controllo lei si è mostrata agitata, come se avesse qualcosa da nascondere. E non è tutto. I militari hanno avvertito uno strano e inconfondibile odore provenire dall'interno dell'auto. Era marijuana. Hanno deciso di approfondire facendo un controllo anche a casa sua, dove hanno trovato 110 grammi della stessa sostanza e 2,5 di hashish. Sono scattate le manette per S.V., 35enne di Caorle, fermata nei giorni scorsi da una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Portogruaro. Il giudice ha convalidato l'arresto e l'ha rimessa in libertà in attesa del processo.

I maltrattamenti

Ma S.V. non è stata l'unica a finire nei guai durante i controlli dei giorni scorsi. I carabinieri hanno rintracciato anche F.S., 53enne della Costa D'Avorio, in Italia senza fissa dimora, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Pordenone nel novembre del 2017. L'uomo, che doveva essere in carcere dopo una condanna a un anno e sette mesi per maltrattamenti contro i familiari, è stato pizzicato mentre passeggiava in una via del centro di Cinto Caomaggiore.

I furti

Come lui, è finito in carcere anche G.G., 40enne serbo colpito da un mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità serbe per una serie di furti commessi in quel paese e per i quali è già stato condannato a un anno e mezzo di reclusione. L'uomo era ospite da amici a Villanova di Fossalta di Portogruaro e al momento del controllo ha cercato di nascondere la sua identità.