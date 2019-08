Indagata nell'operazione "Abbraccio", in manette ladra incinta

Nonostante l'obbligo di dimora nel comune di Verona, si era concessa una gita a Caorle, con ogni probabilità "di lavoro". Sabato scorso i carabinieri di Caorle hanno stretto le manette ai polsi a R.D., già coinvolta nell'indagine "Abbraccio" che negli scorsi mesi ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale attivo tra Italia e Romania e dedito ai furti ai danni della fasce più deboli della popolazione, per l'appunto con l'ormai nota tecnica dell'abbraccio.

Il controllo

Quando i militari dell'Arma l'hanno sottoposta ad un controllo di rito, l'hanno trovata priva di documenti. La donna, consapevole della propria posizione, ha fornito quindi delle false generalità. Sottoposta a fotosegnalamento, l'esito dattiloscopico ha poi permesso agli uomini in divisa di risalire alla sua vera identità. Vista la misura cautelare alla quale era sottoposta, con obbligo di dimora nel capoluogo scaligero e divieto di uscire nelle ore notturne, i carabinieri hanno arrestato la donna per il reato di "false generalità rese a pubblico ufficiale", poi ristretta ai domiciliari (poiché incinta) nella sua abitazione di Verona.

I carabinieri non escludono che la donna si trovasse a Caorle per mettere a segno furti, sempre con la stessa tecnica. Al momento del controllo, infatti, era accompagnata da un suo connazionale, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.