Alla fermata dell'autobus con lo zaino pieno di droga, arrestato

Tutta quella droga era pronta per essere venduta. e, invece, i carabinieri l'hanno sequestrata. Sessanta grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, che Hemn Assad Ebil, iracheno di 38 anni, nascondeva in uno zainetto. L'uomo, regolare in Italia, è stato fermato nel fine settimana dai carabinieri della stazione Venezia Scali alla fermata dell'autobus di piazzale Roma.

Un arresto avvenuto nell'ambito di una serie di controlli in tutto il centro storico e che si è concluso con una condanna a un anno di reclusione e a 4mila euro di multa. Domenica un altro uomo, L.M., 46enne di Cuneo, è finito nei guai. I militari della stazione di San Marco lo hanno visto aggirarsi tra le calli in zona Rialto con un borsone pieno di coltelli e arnesi da scasso. L'uomo è stato denunciato e il «kit del ladro» è stato sequestrato.