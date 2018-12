Nei cassetti, in cucina, nel cestino: in casa quasi tre chili di droga, arrestato

Da tempo i militari della guardia di finanza lo stavano tenendo d'occhio. Sono partiti da alcune informazioni e sono arrivati a lui: un 41enne di Spinea. Lunedì hanno bussato alla sua porta per una perquisizione, durante la quale hanno trovato quasi tre chili di droga. Due chili e 700 grammi tra hashish e marijuana nascoste in tutta la casa.

Dalla cucina ai cassetti, fino al cestino delle immondizie. La droga era suddivisa in buste e in barattoli e presto sarebbe stata venduta. L'uomo, G.C., con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e martedì mattina è stato condannato a tre anni di reclusione. Sono in corso ulteriori indagini da parte del secondo nucleo operativo di Mestre, che ha portato a termine l'operazione, per ricostruire la provenienza dello stupefacente e il giro di spaccio.