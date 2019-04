Fermato con cinque chili di eroina in valigia: arrestato

Aveva creato un doppio fondo nella valigia all'interno del quale c'erano cinque chili di eroina. La guardia di finanza della compagnia di Tessera domenica ha arrestato un 40enne originario della Tanzania che era appena atterrato all'aeroporto Marco Polo con cinque chili di droga nel bagaglio.

L'uomo, che non risiede in italia, proveniva da Dubai. L'intero carico è stato sequestrato durante un controllo dei militari delle fiamme gialle e dei funzionari dell'ufficio delle dogane e adesso partità un'indagine per scoprirne la provenienza ma, soprattutto, la destinazione.