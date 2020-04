Scambio di eroina gialla, pusher arrestato

Si muoveva a piedi vicino alla stazione ferroviaria, con fare sospetto. Si guardava intorno, come se stesse cercando qualcuno. Un atteggiamento che ha fatto insospettire una pattuglia dei carabinieri, che ha deciso di seguirlo. E, poco dopo, lo ha visto consegnare una dose di droga a un altro uomo.

Sono scattate le manette per H.O., 22enne nigeriano di San Donà. Il giovane è stato arrestato mercoledì pomeriggio nei pressi della ferrovia a San Stino di Livenza. era appena sceso da un treno proveniente da Mestre e ha venduto tre grammi di eroina gialla a un cliente. Su disposizione della magistratura è stato poi rimesso in libertà in attesa del processo.