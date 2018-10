Pusher preso con l'eroina a Marghera, usava un bar come punto di appoggio

Un lungo appostamento, alla fine il pusher è stato arrestato in flagrante dai carabinieri. In manette è finito un 23enne di nazionalità tunisina che già in passato aveva avuto guai con la legge, nel dicembre 2017, quando era stato bloccato a Padova con mezzo chilo di eroina. Più modica la quantità che gli è stata trovata addosso lunedì sera a Marghera, ma sufficiente a fare ipotizzare che il giovane sia ancora ampiamente immischiato in traffici di droga.

Il blitz

I militari dell'Arma sono entrati in azione dopo essersi resi conto dei viavai sospetti attorno a un bar di via Trieste. Vestiti con abiti borghesi, hanno atteso diverse ore prima di veder arrivare lo spacciatore, il quale è entrato nel locale e ne è uscito pochi istanti più tardi per incontrare i suoi clienti. A quel punto è scattato il controllo, che ha dato esito positivo: il giovane aveva con sé un "sasso" di eroina pura, per un peso di circa 10 grammi, oltre a 120 euro in contanti. Dopodiché la perquisizione si è spostata nell'alloggio del pusher, situato a poca distanza, dove è stato trovato un bilancino di precisione. Il 23enne è quindi finito in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e trattenuto per la notte nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima in programma per la mattina successiva. I carabinieri, inoltre, hanno annunciato l'intenzione di proporre alla questura la chiusura del bar.