Droga nello stabile abbandonato a Marghera: pusher fermato con un etto di eroina

Uno stabile abbandonato di Marghera fungeva da covo e nascondiglio per un giovane spacciatore, un 30enne marocchino che è stato arrestato in flagrante dalla polizia locale mestrina lunedì sera. Era da qualche tempo che le pattuglie del Nucleo operativo tenevano d'occhio la zona, tra la ex Cral Montedison e la Banchina Molini: verso le 20 gli agenti sono entrati nella fabbrica in disuso, a pochi passi dal ponte strallato, trovando l'uomo al primo piano, all'interno di una stanza con la porta chiusa.

Arresto

Con sé aveva 6 grammi di eroina in sasso, oltre a una stagnola utilizzata presumibilmente per fumare e altri 100 grammi della stessa sostanza. A quel punto è stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere a Venezia. L'operazione ha ricevuto il plauso del sindaco Luigi Brugnaro: "Grazie alla polizia locale, grazie alla magistratura", ha twittato.