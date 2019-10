Estorsione in Fincantieri: arrestato l'ispettore di un'azienda armatrice

Duemilacinquecento euro per una firma che avrebbe confermato la corretta esecuzione dei lavori intermeti e che avrebbe dato il «nulla osta» per poter proseguire e completare il lavoro appartato. E' quanto ha chiesto un ispettore (in quota a una ditta incaricata dall’armatore di procedere a controlli sulla corretta esecuzione dei lavori di avanzamento della costruzione di grossa nave presso la Fincantieri di Marghera) al titolare di un'azienda chiamata all'esecuzione dei lavori di completamento di una grossa nave.

La vittima, di fronte alla richiesta di una tangente, si è rivolta ai carabinieri di Marghera che al termine delle indagini, questa mattina, hanno arrestato l'ispettore: L.R.M., 39enne originario di Palermo ma residente nel veneziano. L'uomo è accusato di estorsione ed è stato colto in flagranza dai militari in borghese mentre incassava quasi 2.500 euro.