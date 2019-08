Truffa e deruba un'anziana al bancomat, arrestato

Si è avvicinato a un'anziana che stava effettuando un prelievo al bancomat e, con una scusa, l'ha convinta ad inserire nuovamente la sua tessera. Le ha detto che voleva verificare un eventuale malfunzionamento nell’erogazione del denaro. Nella concitazione e all’insaputa della signora, è riuscito a prelevare 150 e le ha portato via la tessera bancomat. Poi ha cercato di fuggire ma un passante lo ha visto e ha chiamato la polizia.

La fuga per A.M., 27enne brianzolo, è stata breve. Gli agenti del commissariato di Chioggia lo hanno arrestato poco distante dal luogo del furto, avvenuto in Corso del Popolo in corrispondenza della Cassa di Risparmio di Venezia-Intesa San Paolo. Il giovane, con una lunga lista di precedenti alle spalle, lunedì mattina è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari nella sua abitazione nella provincia di Monza - Brianza. Il denaro e il bancomat sono stati recuperati dalla polizia e riconsegnati alla signora.