Non si ferma all'Alt del carabiniere e rischia di investirlo: scatta l'inseguimento a Duna Verde

Il carabiniere intima loro l'Alt, ma quest'ultimi non pensano nemmeno per un secondo di decelerare e fermarsi. Anzi, il conducente di una Volkswagen Caddy, verso le 17.30 di Pasquetta, a Caorle, ha pigiato il piede sull'acceleratore rischiando di travolgere il militare che in quel momento era impegnato a effettuare i controlli in località Duna Verde.

Lungo inseguimento

A quel punto è scattato un lungo inseguimento che si è protratto per le strade del circondario: a indurre le forze dell'ordine a tentare di bloccare il veicolo, il fatto che girasse insistemente per alcuni parcheggi della zona, attirando la loro attenzione. Sono stati chiesti subito i rinforzi, coinvolgendo anche la vicina compagnia dell'Arma di San Donà. Alla fine il veicolo è stato fermato e nei guai è finita una coppia di pregiudicati residenti ad Albignasego, M.R., 56enne, e C.T., 51enne. E' bastato un veloce controllo nell'abitacolo per capire il motivo della fuga: a bordo i due avevano oltre mille euro in contanti, tessere bancomat, carte di credito e altri oggetti rubati poco prima da due veicoli in sosta a Duna Verde.

Sono scattate le manette

Al termine degli accertamenti l'uomo e la donna sono stati arrestati in flagrante per furto aggravato continuato in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale. Martedì mattina entrambi compariranno davanti al giudice a Pordenone per la direttissima.