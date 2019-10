Rubano motori sequestrati dal deposito metropolitano: 3 giovani in manette

Quell'auto che girava alle 3 di notte nell'area commerciale di Marcon, apparentemente senza un motivo specifico, ha sin da subito messo la pulce nell'orecchio ai carabinieri impegnati in un pattugliamento notturno. E il loro sospetto ha trovato conferma, dal momento che i tre passeggeri, S.O., ucraino di 24 anni, C.V., 24enne moldavo e G.E., 22enne ucraina, sono stati arrestati in flagranza per concorso in furto aggravato.

Tre motori rubati

I tre giovani, residenti tra Spinea e Mestre, nascondevano all'interno del portabagagli dell'auto tre motori marini da imbarcazione, e sotto ai sedili posteriori un vero e proprio arsenale da scasso: pinze, cacciaviti, tenaglie, chiavi inglesi, torce, walkie talkie, oltre a berretti di lana, utilizzati verosimilmente per travisare il volto. Gli accertamenti immediati hanno permesso ai militari di verificare come i motori fossero stati precedentemente sequestrati e affidati alla polizia provinciale di Venezia, che li aveva collocati proprio in un deposito della città metropolitana nel territorio di Marcon.

Ladri in arresto

Nonostante le prime resistenze, posti di fronte all'evidenza i giovani hanno ammesso di aver rubato poco prima i motori. A quanto raccontato, avrebbero tranciato la recinzione con la tenaglia, poi avrebbero caricato la merce trafugata su dei carrelli che avevano al loro seguito nel veicolo. Condotti in caserma per ulteriori accertamenti, i tre ladri sono stati dichiarati in arresto, mentre la refurtiva è stata sottoposta a sequestro penale.