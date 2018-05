Infrange l'obbligo di dimora e torna a rubare. Poi resiste ai militari: nuovamente in arresto

Ci è cascato più d'una volta, e alla fine sono scattati i domiciliari. Nel pomeriggio di venerdì i militari dell'Arma del comando di Chioggia hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare a carico di un chioggiotto di 34 anni, residente in città, dove lavora come operaio. Con precedenti a carico, non si era fatto problemi a violare la misura restrittiva dell'obbligo di dimora nel Comune.

Il primo furto

Il primo episodio risale allo scorso 21 aprile, quando i carabinieri locali avevano arrestato l'uomo in flagranza di reato per furto in abitazione. A seguito di una richiesta di intervento, i militari erano intervenuti nell'abitazione di un 90enne a cui aveva rubato 100 euro. Il 34enne era riuscito a farsi aprire la porta con la scusa di essere un amico del figlio, poi il furto del denaro, al quale erano seguite, però, le manette. Condotto davanti all'autorità giudiziaria veneziana, era stato condannato all'obbligo di dimora e permanenza nella propria abitazione durante la notte.

Resistenza a pubblico ufficiale

Nonostante l'obbligo di dimora, l'uomo è stato tratto in arresto una seconda volta mercoledì scorso, per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dai carabinieri di Legnaro. Il ladro era stato sorpreso a rubare 200 euro in un centro parrocchiale. Inevitabile, successivamente, l'aggravamento della misura restrittiva.