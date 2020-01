Arrestato a Mira habitué dei furti d'auto: era evaso a dicembre

È stato fermato ieri sera per un normale controllo delle generalità, quando si è scagliato contro i militari dell'Arma, riuscendo a scappare dopo averli aggrediti e strattonati. Dopo un breve inseguimento, P.R., 41enne di origine albanese, è stato fermato dai carabinieri della Tenenza di Mira e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'aggressione e la fuga

Tutto è successo in un breve lasso di tempo. L'uomo ha dapprima fornito delle false generalità ai carabinieri, poi, alla richiesta dei documenti d'identità, è andato in escandescenze. Dopo aver neutralizzato il tentativo di fuga, gli uomini in divisa hanno capito a cosa fosse dovuto il suo nervosismo. L'uomo era infatto evaso lo scorso dicembre dagli arresti domiciliari, ai quali era stato ristretto dall'autorità giudiziaria di Salerno. A ciò si aggiunge anche il reato di ricettazione. Il malvivente, infatti, è stato trovato in possesso di due automobili rubate pochi giorni prima nella periferia di Padova. Visti i precedenti penali e i reati più recenti, il 41enne è stato condotto nel carcere lagunare di Santa Maria Maggiore.

