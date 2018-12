Spintone al dipendente del supermercato per fuggire, ladro in arresto

È stato fermato per il reato di rapina un uomo di 30 anni, slovacco senza fissa dimora, che domenica 2 dicembre era stato scoperto a rubare una bottiglia di superalcolico tra le corsie del supermercato Pam di Sottomarina, in via Marco Polo. Un addetto alla sicurezza si era accorto delle sue mosse, tentando inutilmente di bloccarlo: il malvivente, infatti, ha deciso di non darsi per vinto e si è fatto largo spintonando il dipendente e riuscendo così a guadagnarsi la fuga.

Arrestato

Fortunatamente nessuna conseguenza per l'addetto, il quale non ha avuto necessità di essere sottoposto alle cure del pronto soccorso. In base alle registrazioni delle telecamere e alle testimonianze, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile, raggiunto il giorno successivo tra le vie di Sottomarina. Si tratta di una persona nota con precedenti per reati simili: arrestato, è stato portato al carcere di Venezia in attesa di comparire innanzi al giudice.