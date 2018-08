Ruba occhiali e denaro in spiaggia: la vittima insegue il ladro, i carabinieri lo arrestano

Ha approfittato del momento giusto per mettere a segno il furto, quello in cui la propria vittima si stava godendo il sole sulla battigia. Momento giusto, si diceva, ma probabilmente non il metodo, dal momento che il bagnante si è accorto di tutto e ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Nel tardo pomeriggio di domenica, P.Z., 33enne ungherese in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Bibione per il reato di furto, e condotto in carcere a Pordenone come disposto dall'autorità giudiziaria.

In manette

Erano da poco passate le 18, quando il ladro, dopo aver rubato due paia d'occhiali griffati e una modesta quantità di denaro, si è messo in fuga con la refurtiva, inseguito dalla vittima del furto, che ha cercato di bloccare il malvivente. È risultato poi provvidenziale l'intervento dei militari dell'Arma che stavano pattugliando la zona per neutralizzare definitivamente il 33enne. Dopo la perquisizione di rito, il ladro è stato trovato in possesso anche di altra refurtiva, probabilmente rubata ad altri bagnanti della zona. Il maltolto è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre il delinquente è stato arrestato: per lui si sono aperte le porte della casa circondariale pordenonese.