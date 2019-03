Deve scontare 4 anni di carcere, ma si dà alla macchia: pernottava in un hotel di Mestre

Doveva scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione in carcere per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ma da un paio di mesi aveva fatto perdere le proprie tracce. È stata una segnalazione pervenuta alla questura di Venezia a porre fine alla sua latitanza.

L'arresto

Attorno alle 7.45 di ieri, infatti, i poliziotti delle volanti hanno arrestato D.H., tunisino di 28 anni, in un hotel a Mestre. Dopo aver raggiunto l'albergo in questione, gli agenti lo hanno raggiunto direttamente in carcere, stringendogli le manette ai polsi. Dopo le formalità di rito, e informata l'autorità giudiziaria, per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore.