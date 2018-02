Condannato per furto, si trasferisce per evitare l'arresto: tradito dalla scuola del figlio

I carabinieri della stazione di Solagna al termine di un paio di settimane di attività d’indagine hanno rintracciato e arrestato D.H., 40 anni, nato a San Donà di Piave ma residente a Cismon del Grappa.

La fuga

Il 31 gennaio il tribunale di Vicenza aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti, per una condanna per furto aggravato in concorso risalente a al 2 febbraio 2008 in Campo San Martino. Già diversi giorni prima dell’emissione, però, l'uomo era sparito da Cismon del Grappa senza lasciare traccia, nella speranza di rendere vane le ricerche dei carabinieri.

La ricerca e l'arresto

I militari dell’Arma della Valbrenta tuttavia non si sono persi d’animo ed hanno dato corso ad attività d’indagine e ricerca sfruttando tutte le possibili fonti informative, visto che nessuno dei parenti e amici sembrava avere notizie. La svolta per i carabinieri avviene con un dettaglio, lo spostamento dell’iscrizione a scuola di un figlio del latitante nel Padovano. Nella mattinata di giovedì i militari di Solagna rintracciavano qiuindi il suo camper a San Giorgio in Bosco e vi facevano irruzione. L’uomo tentava inutilmente di nascondersi sotto un cumulo di coperte ed è stato arrestato. Per lui si aprono le porte della Casa Circondariale di Vicenza per 9 mesi di reclusione.