Un uomo arrestato a Caorle per maltrattamenti sulla compagna

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Caorle in seguito ad un intervento per una lite familiare. L'episodio è avvenuto ieri sera, all'interno di un appartamento. La pattuglia arrivata sul posto ha trovato una situazione di «evidente tensione e disagio», frutto degli atteggiamenti prevaricatori e minacciosi che l'uomo, un 48enne del posto, teneva nei confronti della propria compagna, il tutto con i due figli minori presenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non era la prima volta, perché i carabinieri erano a conoscenza anche di vicende pregresse. La pattuglia a quel punto aveva elementi a sufficienza per accusare l'uomo del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, per cui lo ha arrestato. Il caorlotto, come disposto dal giudice di Pordenone, è poi stato rimesso in libertà in attesa del processo.