Tradisce nervosismo al controllo, nell'auto nasconde 4 chili di marijuana: in manette

È stato fermato nella serata di giovedì mentre si trovava a bordo della proprio automobile, una Lancia Y, in via San Donà a Mestre. Un controllo d'iniziativa quello degli agenti di polizia, che ha portato all'arresto di un giovane albanese di 22 anni che viaggiava con un quantitativo "consistente" di stupefacente nell'automobile, circa 4 chili.

La perquisizione

I poliziotti hanno capito subito che il ragazzo al volante nascondeva qualcosa, il suo comportamento sospetto e un nervosismo troppo accentuato per un semplice controllo. Ecco perché hanno deciso di perquisire il giovane e l'automobile, all'interno della quale hanno trovato, nascosta, una grande busta, delle dimensiuoni di un cuscino, contenente la marijuana sotto vuoto. Una quantità sufficiente per fare scattere nell'immediato le manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il 22enne è stato quindi trasportato negli uffici della questura, per la formalizzazione dell'arresto.

Indagini in corso

Indaga la polizia, per capire se il 22enne fosse inserito o meno all'interno di un circuito criminale dedito allo spaccio, nonché per capire quale possa essere il bacino d'utenza. A seguito del processo per direttissima, il pusher è stato condannato a 2 anni di detenzione con pena sospesa, e al pagamento di 4mila euro di multa.