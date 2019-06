Un gelato «stupefacente»: nel laboratorio della gelateria c'era la marijuana

Forse aveva preso un po' troppo alla lettera il concetto di "laboratorio artigianale": i carabinieri di Padova Principale hanno arrestato M.C., gelataio di 39 anni residente a Pianiga, titolare della gelateria "ConoGelato" in via Caltana a Villanova di Camposampiero

I militari si sono recati nel suo esercizio commerciale trovandolo in possesso di poco più di un grammo di marijuana. Niente in confronto a quello che hanno scoperto durante la perquisizione nel laboratorio: hanno infatti trovato una mini-serra con 13 barattoli di marijuana per un totale di 130 grammi.