A spasso con la famiglia, doveva essere in carcere: bloccato a Martellago

Un normale controllo per strada e la banca dati ha restituito "allarme rosso", così che gli uomini in divisa hanno capito di trovarsi davanti a un ricercato. I carabinieri della stazione di Martellago hanno quindi arrestato N.A.C., 32enne di origini romene che risultava colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Perugia.

L'uomo è stato sorpreso dalla pattuglia in una zona isolata mentre era alla guida della sua auto assieme ad alcuni parenti. Una volta accertata l'identità del conducente, i militari hanno contattato la magistratura di Perugia ed eseguito il provvedimento di cattura. In pratica lo straniero, che precedentemente era stato sottoposto a un "semplice" foglio di via, ne aveva violato ripetutamente gli obblighi, tanto che il giudice aveva deciso di inasprire la misura nei suoi confronti.