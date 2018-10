Saccheggiò una tabaccheria e rapinò un uomo, finisce in carcere

Quasi un anno fa, insieme a un complice, aveva saccheggiato la tabaccheria "Moro" di Marghera. Non solo: aveva anche rapinato un cittadino straniero. Ora M.G.S., 19enne di Mestre, è finito in carcere. Il giovane era già stato posto agli arresti domiciliari ma nei giorni scorsi è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere, perciò è stato accompagnato al Santa Maria Maggiore di Venezia.

Controlli tutta la settimana

I carabinieri della stazione di Mestre lo hanno arrestato martedì, eseguendo la misura emessa dal tribunale. I fatti risalgono al 6 novembre del 2017. I militari lo hanno fermato nell'ambito di uno dei servizi di controllo del territorio mirati a prevenire furti e spaccio di droga. Servizi che, spiegano dal comando, continueranno anche nelle prossime settimane. Solo due giorni fa avevano arrestato uno spacciatore tunisino di 23 anni che utilizzava un bar di via Trieste come luogo in cui procacciare i clienti.